Лига PARI (ФНЛ).
3 ноября, 21:39

«Факел» победил «Торпедо» впервые за 40 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Факел» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура ФНЛ со счетом 2:0 и прервал серию 40 лет без побед над автозаводцами. Мячи в ворота столичного клуба забили Николай Гиоргобиани и Бутта Магомедов.

Ранее воронежцы не могли обыграть «Торпедо» на протяжении четырех десятков лет в каждом из официальных турниров России — во Второй лиге, в ФНЛ, РПЛ и Кубке страны.

— Для болельщиков «Факела» это было будто проклятие какое-то. Пусть в этом не было каких-то закономерностей, наверное, ведь менялись и игроки, и тренеры, и руководители. Но тем не менее это расстраивало. Так что сейчас в какой-то степени побит клубный рекорд, снята некая черная метка. Мы очень рады, — подчеркнул руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев, чьи слова приводит пресс-служба воронежского клуба.

9

  • N V

    «Факел», «Факел», МОЛОДЦЫ! Педо-фаны, «победы» через ничьи-пенальти и с разницей в один вымученный гол над слабейшими ФК из 2-ой и Любительских Лиг закончилсь? А Первая Лига вас хорошо имеет! Желаю эрзац-торпедо-лужники успешно спуститься во 2-ю Лигу, далее в 3-ю, а после - НЕБЫТИЁ! «Родина» заменит эрзац в РПЛ! Зачем Москве - пятое колесо под названием эрзац со 150 фанами-горлопанами-матерщинниками-распоясавшимися хулиганами, позорящящими Москву?! Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники! Настоящее Легендарное Торпедо и Славный Автозавод ЗИЛ давно канули в Величайшую Лету! Слава ИМ! А вы - бомжи-приезжие-залётные немосквичи и маргиналы без мозгов, но с пиво-орало за придуманный лужниковский эрзац, педо-педюки, позорящие нецензурной бранью и поведением Москву!

    05.11.2025

  • lakers

    Игра непростой вышла, несмотря на счет. Пока не все отлажено у нас, в основном в средней линии и в атаке... Но временами играли хорошо, релизацию еще бы подтянуть! Торпедо билось до конца, им отступать некуда. Но Факел сегодня был объективно лучше практически во всем и заслуженно победил. Бороться и побеждать!

    04.11.2025

  • hardoviy

    Торпедо бьют все кому не день.команды нет.

    03.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну и зачем они это делали? Ведь "гордость" вместе с фарм-клубом все равно выйдут напрямую. А ведь Торпедо должно попасть в стыки (и там победить). Скорее всего с Уралом. Нам ведь надо иметь шесть братских команд в РПЛ. А ведь когда-то было и 9 (мы, ЦСКА, Локо, Динамо, Химки, Сатурн, Тормозил, просто Торпедо, кто-то ведь еще был, не упомнишь). Вот хотя бы к этому надо поначалу стремиться. А потом можно перейти на чемпионат из 12 команд. 11 отцов-основателей новой лиги, которым место бронируется и одна, которая вылетает (Зенит, Краснодар, Крылья и т.п.). И незачем деньги тратить на перелеты. Можно и на метро на матчи ездить.

    03.11.2025

  • Ganimed

    Да это фигня, Факел лесникам никогда не проигрывал, идет 158 год от эры христовой,а те выигрывали кубок чембукена, в свое время:sunglasses:

    03.11.2025

  • Haiaxi

    Зато в товарищеских матчах постоянно обыгрывал Торпедо

    03.11.2025

  • Ж и в о й

    Пффф! А "КАМАЗ" не проигрывает "Реалу", "Баварии" и "Ливерпулю" уже 44 года, с момента основания клуба! Учитесь!)

    03.11.2025

  • N V

    «Факел», «Факел», МОЛОДЦЫ!

    03.11.2025

  • zg

    Хрена се!)Воронеж с победой!УрвУраУра!

    03.11.2025

