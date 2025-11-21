«Факел» продлил контракты с Гиоргобиани, Якимовым и Багамаевым

Сегодня, 18:15
«Факел» сообщил о продлении контрактов с тремя футболистами.
Новые долгосрочные соглашения подписали Николай Гиоргобиани, Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев.
В текущем сезоне 28-летний Гиоргобиани провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
На счету 27-летнего Якимова 1 голевая передача в 11 играх.
21-летний Багамаев забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в 15 встречах.
После 19 туров «Факел» с 42 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
Информация_100%
21.11.2025
Врн36
На сегодняшний день, это очень грамотное решение. Коля это сейчас лучший игрок, не только Факела, но, наверное и всей ФНЛ. Вячеслав это надёжность центра, очень большой объем работы, а Абдуле в Факеле нет альтернативе из лимитчиков. Симонов и Богателия пока проигрывают конкуренцию
21.11.2025