«Факел» продлил контракты с Гиоргобиани, Якимовым и Багамаевым

Врн36

На сегодняшний день, это очень грамотное решение. Коля это сейчас лучший игрок, не только Факела, но, наверное и всей ФНЛ. Вячеслав это надёжность центра, очень большой объем работы, а Абдуле в Факеле нет альтернативе из лимитчиков. Симонов и Богателия пока проигрывают конкуренцию

21.11.2025