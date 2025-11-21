Видео
Сегодня, 18:15

«Факел» продлил контракты с Гиоргобиани, Якимовым и Багамаевым

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Факел» сообщил о продлении контрактов с тремя футболистами.

Новые долгосрочные соглашения подписали Николай Гиоргобиани, Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев.

В текущем сезоне 28-летний Гиоргобиани провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

На счету 27-летнего Якимова 1 голевая передача в 11 играх.

21-летний Багамаев забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в 15 встречах.

После 19 туров «Факел» с 42 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

  • Врн36

    На сегодняшний день, это очень грамотное решение. Коля это сейчас лучший игрок, не только Факела, но, наверное и всей ФНЛ. Вячеслав это надёжность центра, очень большой объем работы, а Абдуле в Факеле нет альтернативе из лимитчиков. Симонов и Богателия пока проигрывают конкуренцию

    21.11.2025

    Первая лига
    ФК Факел (Воронеж)
    Вячеслав Якимов
