20 октября, 16:45
«Факел» и «Ротор» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Ротор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 14 туров ФНЛ команда из Воронежа набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Волгоградцы с 25 баллами идут на четвертой строчке.
