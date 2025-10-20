«Факел» и «Ротор» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 19:30. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Ротор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Факел» — «Ротор» : трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Воронежа набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Волгоградцы с 25 баллами идут на четвертой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде