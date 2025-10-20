«Факел» разгромил «Ротор» в Первой лиге, Пуси и Гонгадзе оформили дубли

20 октября, 21:25
«Факел» дома переиграл «Ротор» в матче 15-го тура Первой лиги — 4:0.
Дубль у воронежцев оформил Белайди Пуси. Албанец отличился на 42-й и 47-й минутах. Также дважды отличился Георгий Гонгадзе — на 74-й и 90+2-й.
«Факел» (33 очка) продолжает лидировать в Первой лиге. «Ротор» (25) идет пятым в турнирной таблице.
lakers
Да, сейчас пересмотрел второй тайм... Соглашусь полностью, с моего места на стадионе не совсем разглядел - Симонов непосредственно поучаствовал в голевых атаках Факела. Молодец, растет как игрок!
21.10.2025
Haiaxi
Что-то мне сдаётся, что этот же персонаж под другим ником просит здесь же денег на дешёвые макароны))
20.10.2025
Вадим Непобедим
Прекрасный разбор. Не удержался,чтобы Симонова не добавить. Раздавал пасы на гол профессионально. Надеюсь на него.
20.10.2025
Врн36
Всех факелоновв с заслуженной победой. Персональные поздравления Гонгадзе, может теперь его привет. Ну а у Ротора болельщики были лучше чем команда, респект им молодцы.
20.10.2025
spartsmen
вот что василенко животворящий делает ...
20.10.2025
lakers
Лучший матч Факела в этом сезоне! Причем играли с очень серьезным соперником, тем ценней победа! Ротор в первом тайме играл на равных, играл дерзко, но во втором Факел был лучше буквально во всем... Сегодня был праздник футбола в Воронеже, именно праздник! Уже видна работа тренера, парни бились до конца, классный прессинг, хорошая реализация моментов. И невозможно выделить кого то одного, как обычно великолепен был Пуси, классно сыграл и в центре и на флаге Гиоргобиани, его проход в начале второго тайма - шедевр, в защите отлично отыграл Магкеев и Юрганов, Черов стелился в подкатах а иногда и находил момент выбегать в атаку, хорошо накручивал оборону Ротора Альшин, отлично отыграл свое время Багателия, был предельно результативен Гонгадзе, классно вышел на замену и прибавил "головняка" обороне Ротора Екимов, "перерезал" атаки Ротора Магомедов. А передачи на гол Нетфуллина! Опасаюсь кого-то не отметить... Сегодня Воронеж опять увидел Наглецов! Просто восторг, нет слов, спасибо КОМАНДЕ!
20.10.2025
Ganimed
В команде два иностранца, армянка, оба играют через пень колоду и им отданы 9 и 10 номера:fearful:Поэтому и влетают факелу 0:10,который до этого десять раз победил со счетом 1:0 :face_with_raised_eyebrow:Пиз полнейший:rage:
20.10.2025
Ganimed
Бояру надо гнать в три шеи:face_with_symbols_over_mouth:Посмотрите, кому отданы 9 и 10 номера в команде, священные:joy:Сколько они забили, один с.. ка вообще сидит в запасе?! :rage:
20.10.2025
Barac Obama
:) Во время избавились...
20.10.2025
echo2011
Багаж Шалимова...
20.10.2025
Вадим Непобедим
Заслуженная и очень важная для уверенности победа. Сегодня была команда а Белайди и Гонгадзе завершили старания всех. Ротор попал под раздачу. Бояра ставит комбинационную и быструю игру без оглядки на соперника. С Факелом так нельзя. В первом тайме все было неплохо,а потом только Факел. Волгоградцам скажу что команда неплохая. Игра с Родиной покажет насколько реальны шансы на стыки.Факел молодцы.
20.10.2025
Иванова Кира
Факел с крупной победой! Пуси и Гонгадзе с дублями. Когда то должно было прорвать. Ротор не унывать, желаю Факелу, Уралу и Ротору выйти в РПЛ и закрепиться там на постоянной основе. Эти команды с богатыми традициями и великолепными болельщиками достойны РПЛ.
20.10.2025
Smash.
Неожиданно.. Поправили Ротору статистику пропущенных)
20.10.2025
Barac Obama
Думаю, что никто. не станет отрицать - в Лиге конкурентов у Факела просто нет. Сегодня наглецы были просто на две головы выше, чем пятая команда чемпионата. Жаль, что судья не защитал чистый пятый гол Гонгадзе...
20.10.2025