«Факел» разгромил «Ротор» в Первой лиге, Пуси и Гонгадзе оформили дубли

«Факел» дома переиграл «Ротор» в матче 15-го тура Первой лиги — 4:0. Дубль у воронежцев оформил Белайди Пуси. Албанец отличился на 42-й и 47-й минутах. Также дважды отличился Георгий Гонгадзе — на 74-й и 90+2-й. «Факел» (33 очка) продолжает лидировать в Первой лиге. «Ротор» (25) идет пятым в турнирной таблице. Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 19:30. Факел (Воронеж)

lakers Да, сейчас пересмотрел второй тайм... Соглашусь полностью, с моего места на стадионе не совсем разглядел - Симонов непосредственно поучаствовал в голевых атаках Факела. Молодец, растет как игрок! 21.10.2025

Haiaxi Что-то мне сдаётся, что этот же персонаж под другим ником просит здесь же денег на дешёвые макароны)) 20.10.2025

Вадим Непобедим Прекрасный разбор. Не удержался,чтобы Симонова не добавить. Раздавал пасы на гол профессионально. Надеюсь на него. 20.10.2025

Врн36 Всех факелоновв с заслуженной победой. Персональные поздравления Гонгадзе, может теперь его привет. Ну а у Ротора болельщики были лучше чем команда, респект им молодцы. 20.10.2025

spartsmen вот что василенко животворящий делает ... 20.10.2025

lakers Лучший матч Факела в этом сезоне! Причем играли с очень серьезным соперником, тем ценней победа! Ротор в первом тайме играл на равных, играл дерзко, но во втором Факел был лучше буквально во всем... Сегодня был праздник футбола в Воронеже, именно праздник! Уже видна работа тренера, парни бились до конца, классный прессинг, хорошая реализация моментов. И невозможно выделить кого то одного, как обычно великолепен был Пуси, классно сыграл и в центре и на флаге Гиоргобиани, его проход в начале второго тайма - шедевр, в защите отлично отыграл Магкеев и Юрганов, Черов стелился в подкатах а иногда и находил момент выбегать в атаку, хорошо накручивал оборону Ротора Альшин, отлично отыграл свое время Багателия, был предельно результативен Гонгадзе, классно вышел на замену и прибавил "головняка" обороне Ротора Екимов, "перерезал" атаки Ротора Магомедов. А передачи на гол Нетфуллина! Опасаюсь кого-то не отметить... Сегодня Воронеж опять увидел Наглецов! Просто восторг, нет слов, спасибо КОМАНДЕ! 20.10.2025

Ganimed В команде два иностранца, армянка, оба играют через пень колоду и им отданы 9 и 10 номера:fearful:Поэтому и влетают факелу 0:10,который до этого десять раз победил со счетом 1:0 :face_with_raised_eyebrow:Пиз полнейший:rage: 20.10.2025

Ganimed Бояру надо гнать в три шеи:face_with_symbols_over_mouth:Посмотрите, кому отданы 9 и 10 номера в команде, священные:joy:Сколько они забили, один с.. ка вообще сидит в запасе?! :rage: 20.10.2025

Barac Obama :) Во время избавились... 20.10.2025

echo2011 Багаж Шалимова... 20.10.2025

Вадим Непобедим Заслуженная и очень важная для уверенности победа. Сегодня была команда а Белайди и Гонгадзе завершили старания всех. Ротор попал под раздачу. Бояра ставит комбинационную и быструю игру без оглядки на соперника. С Факелом так нельзя. В первом тайме все было неплохо,а потом только Факел. Волгоградцам скажу что команда неплохая. Игра с Родиной покажет насколько реальны шансы на стыки.Факел молодцы. 20.10.2025

Иванова Кира Факел с крупной победой! Пуси и Гонгадзе с дублями. Когда то должно было прорвать. Ротор не унывать, желаю Факелу, Уралу и Ротору выйти в РПЛ и закрепиться там на постоянной основе. Эти команды с богатыми традициями и великолепными болельщиками достойны РПЛ. 20.10.2025

Smash. Неожиданно.. Поправили Ротору статистику пропущенных) 20.10.2025