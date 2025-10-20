Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

20 октября, 21:25

«Факел» разгромил «Ротор» в Первой лиге, Пуси и Гонгадзе оформили дубли

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Факел» дома переиграл «Ротор» в матче 15-го тура Первой лиги — 4:0.

Дубль у воронежцев оформил Белайди Пуси. Албанец отличился на 42-й и 47-й минутах. Также дважды отличился Георгий Гонгадзе — на 74-й и 90+2-й.

«Факел» (33 очка) продолжает лидировать в Первой лиге. «Ротор» (25) идет пятым в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
4:0
Ротор
Источник: Таблица Первой лиги
15

  • lakers

    Да, сейчас пересмотрел второй тайм... Соглашусь полностью, с моего места на стадионе не совсем разглядел - Симонов непосредственно поучаствовал в голевых атаках Факела. Молодец, растет как игрок!

    21.10.2025

  • Haiaxi

    Что-то мне сдаётся, что этот же персонаж под другим ником просит здесь же денег на дешёвые макароны))

    20.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Прекрасный разбор. Не удержался,чтобы Симонова не добавить. Раздавал пасы на гол профессионально. Надеюсь на него.

    20.10.2025

  • Врн36

    Всех факелоновв с заслуженной победой. Персональные поздравления Гонгадзе, может теперь его привет. Ну а у Ротора болельщики были лучше чем команда, респект им молодцы.

    20.10.2025

  • spartsmen

    вот что василенко животворящий делает ...

    20.10.2025

  • lakers

    Лучший матч Факела в этом сезоне! Причем играли с очень серьезным соперником, тем ценней победа! Ротор в первом тайме играл на равных, играл дерзко, но во втором Факел был лучше буквально во всем... Сегодня был праздник футбола в Воронеже, именно праздник! Уже видна работа тренера, парни бились до конца, классный прессинг, хорошая реализация моментов. И невозможно выделить кого то одного, как обычно великолепен был Пуси, классно сыграл и в центре и на флаге Гиоргобиани, его проход в начале второго тайма - шедевр, в защите отлично отыграл Магкеев и Юрганов, Черов стелился в подкатах а иногда и находил момент выбегать в атаку, хорошо накручивал оборону Ротора Альшин, отлично отыграл свое время Багателия, был предельно результативен Гонгадзе, классно вышел на замену и прибавил "головняка" обороне Ротора Екимов, "перерезал" атаки Ротора Магомедов. А передачи на гол Нетфуллина! Опасаюсь кого-то не отметить... Сегодня Воронеж опять увидел Наглецов! Просто восторг, нет слов, спасибо КОМАНДЕ!

    20.10.2025

  • Ganimed

    В команде два иностранца, армянка, оба играют через пень колоду и им отданы 9 и 10 номера:fearful:Поэтому и влетают факелу 0:10,который до этого десять раз победил со счетом 1:0 :face_with_raised_eyebrow:Пиз полнейший:rage:

    20.10.2025

  • Ganimed

    Бояру надо гнать в три шеи:face_with_symbols_over_mouth:Посмотрите, кому отданы 9 и 10 номера в команде, священные:joy:Сколько они забили, один с.. ка вообще сидит в запасе?! :rage:

    20.10.2025

  • Barac Obama

    :) Во время избавились...

    20.10.2025

  • echo2011

    Багаж Шалимова...

    20.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Заслуженная и очень важная для уверенности победа. Сегодня была команда а Белайди и Гонгадзе завершили старания всех. Ротор попал под раздачу. Бояра ставит комбинационную и быструю игру без оглядки на соперника. С Факелом так нельзя. В первом тайме все было неплохо,а потом только Факел. Волгоградцам скажу что команда неплохая. Игра с Родиной покажет насколько реальны шансы на стыки.Факел молодцы.

    20.10.2025

  • Иванова Кира

    Факел с крупной победой! Пуси и Гонгадзе с дублями. Когда то должно было прорвать. Ротор не унывать, желаю Факелу, Уралу и Ротору выйти в РПЛ и закрепиться там на постоянной основе. Эти команды с богатыми традициями и великолепными болельщиками достойны РПЛ.

    20.10.2025

  • Smash.

    Неожиданно.. Поправили Ротору статистику пропущенных)

    20.10.2025

  • Barac Obama

    Думаю, что никто. не станет отрицать - в Лиге конкурентов у Факела просто нет. Сегодня наглецы были просто на две головы выше, чем пятая команда чемпионата. Жаль, что судья не защитал чистый пятый гол Гонгадзе...

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Ротор
    ФК Факел (Воронеж)
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя