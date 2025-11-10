«Факел» и «Спартак» Кострома сыграют в матче 18-го тура PARI Первой лиги в понедельник, 10 ноября. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Факел» — «Спартак» Кострома: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция игры «Факел» — «Спартак» Кострома пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Смотреть матч также можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с сайтом matchtv.ru, онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Факел» — «Спартак» Кострома в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

10 ноября, 19:30. Факел (Воронеж)

«Факел» занимал перед этим игровым днем второе место с 36 очками, предыдущим соперником воронежцев было «Торпедо» (2:0). «Спартак» набрал 33 очка и шел третьим в таблице, в предыдущем туре костромичи выиграли у «Черноморца» (3:1).