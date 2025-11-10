10 ноября, 17:10
«Факел» и «Спартак» Кострома сыграют в матче 18-го тура PARI Первой лиги в понедельник, 10 ноября. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 19.30 по московскому времени.
Трансляция игры «Факел» — «Спартак» Кострома пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Смотреть матч также можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с сайтом matchtv.ru, онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Факел» — «Спартак» Кострома в матч-центре «СЭ».
«Факел» занимал перед этим игровым днем второе место с 36 очками, предыдущим соперником воронежцев было «Торпедо» (2:0). «Спартак» набрал 33 очка и шел третьим в таблице, в предыдущем туре костромичи выиграли у «Черноморца» (3:1).
Вадим Непобедим
Редакция,проснитесь.Где отчет?
10.11.2025