«Факел» одержал победу над костромским «Спартаком»

«Факел» обыграл костромской «Спартак» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:2. У хозяев отличились Белайди Пуси (дубль) и Абдула Багамаев. За гостей два гола забил Николай Тарасов. «Факел» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (33 балла) располагается на строчку ниже. Следующий матч воронежская команда проведет 16 ноября на выезде против «Сокола», а «Спартак» 17 ноября примет «Родину». Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

10 ноября, 19:30. Факел (Воронеж)

hant64 Конечно ты была - комменты под статьёй о том, что Рудковские заставили с температурой своего старшего Сашку выступать на шоу отца в честь дня его рождения. 10.11.2025

Иванова Кира Точно это я была? Не помню...Надо поискать. Я к Плющенко и Рудковской норм отношусь, а туту терпеть не могу и её фанатов. А по сути там все моральные уроды)) Гле спорт высоких достижений, там всегда много грязи. Так что извини, может не в адеквате была, иногда такое почитаешь, что отрываешься на всех подряд)):joy::rofl: 10.11.2025

Врн36 :handshake::thumbsup::thumbsup::thumbsup: 10.11.2025

Врн36 Спасибо за добрые слова. 10.11.2025

Врн36 Всех воронежских болельщиков с заслуженной,трудовой победой. Ну и не забываем про Васю. Сегодня он потрепал болелам нервы . Болельщикам Кастромы респект, поддерживали свою команду здорово. Вперёд наш факел, мы с тобой 10.11.2025

lakers Факел с победой, веселый выдался матч, в конце даже валидольный. Кострома - хорошая команда, которой пофиг все авторитеты, лидеры, фавориты и прочее. Играли, бились до конца. Наши имели много моментов, могли забить еще, всегда чего-то не хватало в завершении... Парней и тренерский штаб с победой, заслужили! Но есть что еще исправлять, понадежнее нужно играть в обороне со стандартов. Такой футбол намного лучше чем какое-то "непонятно что" от Шалимова. Бороться и побеждать! 10.11.2025

hant64 Кира, ты меня с неделю назад назвала "питерское чмо" и чуть ли не неадекватом. Это в статье про семейку Рудковских. За что, я так тогда и не понял, просил тебя пояснить, но ты слилась. Для тебя эксклюзивно - в Питере был один раз в жизни, больше не тянет. Не болею ни за один клуб РПЛ, и никогда не болел. Рудковские моральные уроды. 10.11.2025

m_16 Это потому, что болельщики Факела ещё и за Спартак топят? 10.11.2025

Lars Berger "Пан юзеф", он - же "кац", он же "томас бой" - просто иди на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...) "Минуси", сколько хочешь, старый вонючий ублюдок...) "Минуси" хоть до усрачки, шваль...) 10.11.2025

Вадим Непобедим Заслуженная трудовая победа. Спартак очень старался но рано им и не только по игре.. Кострома сейчас играет дома в Химках где обитают все бомжи первой лиги.Еще Родина и Торпедо. Дело в том что их сельский стадион на 3тысячи без подогрева и со слабым освещением. Совкомбанку хозяину надо определяться с этой игрушкой. В проекте новый стадион на 8тысяч. Опять мимо. Факел с победой. 10.11.2025

Smash. Костромичи весь первый круг показали хорошую физподготовку, во многом за счет этого и выигрывали. Когда то и физиологическая яма должна наступить, мне после первого тайма показалось, что сегодня, но нет. Тренерскому штабу СпаКострома браво! 10.11.2025

Lars Berger Думаю, многие, кто смотрел эту хорошую игру, болели и за то, чтобы великолепные болельщики Воронежа как можно быстрее бы вернулись в РПЛ... Согласитесь, их - не хватает! Как и Екатеринбурга... Возвращайтесь, Люди добрые! 10.11.2025

Lars Berger Хорошая игра. "Факел" - с заслуженной победой. "Спартак" Кс понравился, но пока - им много не хватает... Да они и сами знают) 10.11.2025

Иванова Кира Факел с победой в этой азартной и нервной игре! Красавцы! Пуси с дублем. Воронежские болельщики лучшие)) Приятно смотреть как в Воронеже болеют за свою команду. Нагучеву повезло комментировать этот результативный матч с пятью голами! 10.11.2025