Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

10 ноября, 22:00

«Факел» одержал победу над костромским «Спартаком»

Алина Савинова

«Факел» обыграл костромской «Спартак» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:2.

У хозяев отличились Белайди Пуси (дубль) и Абдула Багамаев. За гостей два гола забил Николай Тарасов.

«Факел» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (33 балла) располагается на строчку ниже.

Следующий матч воронежская команда проведет 16 ноября на выезде против «Сокола», а «Спартак» 17 ноября примет «Родину».

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.
10 ноября, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
3:2
Спартак Кс
15

  • hant64

    Конечно ты была - комменты под статьёй о том, что Рудковские заставили с температурой своего старшего Сашку выступать на шоу отца в честь дня его рождения.

    10.11.2025

  • Иванова Кира

    Точно это я была? Не помню...Надо поискать. Я к Плющенко и Рудковской норм отношусь, а туту терпеть не могу и её фанатов. А по сути там все моральные уроды)) Гле спорт высоких достижений, там всегда много грязи. Так что извини, может не в адеквате была, иногда такое почитаешь, что отрываешься на всех подряд)):joy::rofl:

    10.11.2025

  • Врн36

    :handshake::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    10.11.2025

  • Врн36

    Спасибо за добрые слова.

    10.11.2025

  • Врн36

    Всех воронежских болельщиков с заслуженной,трудовой победой. Ну и не забываем про Васю. Сегодня он потрепал болелам нервы . Болельщикам Кастромы респект, поддерживали свою команду здорово. Вперёд наш факел, мы с тобой

    10.11.2025

  • lakers

    Факел с победой, веселый выдался матч, в конце даже валидольный. Кострома - хорошая команда, которой пофиг все авторитеты, лидеры, фавориты и прочее. Играли, бились до конца. Наши имели много моментов, могли забить еще, всегда чего-то не хватало в завершении... Парней и тренерский штаб с победой, заслужили! Но есть что еще исправлять, понадежнее нужно играть в обороне со стандартов. Такой футбол намного лучше чем какое-то "непонятно что" от Шалимова. Бороться и побеждать!

    10.11.2025

  • hant64

    Кира, ты меня с неделю назад назвала "питерское чмо" и чуть ли не неадекватом. Это в статье про семейку Рудковских. За что, я так тогда и не понял, просил тебя пояснить, но ты слилась. Для тебя эксклюзивно - в Питере был один раз в жизни, больше не тянет. Не болею ни за один клуб РПЛ, и никогда не болел. Рудковские моральные уроды.

    10.11.2025

  • m_16

    Это потому, что болельщики Факела ещё и за Спартак топят?

    10.11.2025

  • Lars Berger

    "Пан юзеф", он - же "кац", он же "томас бой" - просто иди на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...) "Минуси", сколько хочешь, старый вонючий ублюдок...) "Минуси" хоть до усрачки, шваль...)

    10.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Заслуженная трудовая победа. Спартак очень старался но рано им и не только по игре.. Кострома сейчас играет дома в Химках где обитают все бомжи первой лиги.Еще Родина и Торпедо. Дело в том что их сельский стадион на 3тысячи без подогрева и со слабым освещением. Совкомбанку хозяину надо определяться с этой игрушкой. В проекте новый стадион на 8тысяч. Опять мимо. Факел с победой.

    10.11.2025

  • Smash.

    Костромичи весь первый круг показали хорошую физподготовку, во многом за счет этого и выигрывали. Когда то и физиологическая яма должна наступить, мне после первого тайма показалось, что сегодня, но нет. Тренерскому штабу СпаКострома браво!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Думаю, многие, кто смотрел эту хорошую игру, болели и за то, чтобы великолепные болельщики Воронежа как можно быстрее бы вернулись в РПЛ... Согласитесь, их - не хватает! Как и Екатеринбурга... Возвращайтесь, Люди добрые!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Хорошая игра. "Факел" - с заслуженной победой. "Спартак" Кс понравился, но пока - им много не хватает... Да они и сами знают)

    10.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой в этой азартной и нервной игре! Красавцы! Пуси с дублем. Воронежские болельщики лучшие)) Приятно смотреть как в Воронеже болеют за свою команду. Нагучеву повезло комментировать этот результативный матч с пятью голами!

    10.11.2025

  • Smash.

    Факел в целом мощнее. Но Кострома кусается больно. Игра хорошая была.

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Спартак (Кострома)
    ФК Факел (Воронеж)
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя