«Факел» и «Торпедо» встретятся в матче 17-го тура Первой лиги

«Факел» и «Торпедо» встретятся в матче 17-го тура Первой лиги в понедельник, 3 ноября. Игра на стадионе «Факел» в Воронеже начнется в 18.30 по московскому времени.

«Факел» — «Торпедо»: трансляция матча 17-го тура Первой лиги (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Факел» — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывают сообщество Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч Премьер» и «Матч! Планета».

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

03 ноября, 18:30. Факел (Воронеж)

В 16 турах Первой лиги «Факел» набрал 33 очка, «Торпедо» — 14. В 16-м туре воронежцы проиграли «СКА-Хабаровску» (0:1), а москвичи победили «Чайку» (3:2).