«Факел» нанес «Торпедо» первое поражение после возвращения Кононова и возглавил таблицу Первой лиги

«Факел» дома победил «Торпедо» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0. Победу воронежцам принесли голы Николая Гиоргобиани (33-я минута) и Бутты Магомедова (90-я). Гости играли в меньшинстве с 52-й минуты — вторую желтую карточку получил Артур Галоян. «Факел» (36 очков) поднялся на первое место в Первой лиге. «Торпедо» (14) потерпело первое поражение после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера и идет предпоследним в турнирной таблице. Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

03 ноября, 18:30. Факел (Воронеж)

Врн36 29.03 2003.факел-урал 3:1 29.10.2003 урал-факел 0:2 04.11.2025

alexb2025personal Ну и зачем "выпендриваться"? Неужели Факел не войдет? Родина войдет. На путевки в "плей-офф" претендуют КАМАЗ, Урал, Ротор и... Торпедо. Еще и Нефтехимик имеет право, и тут не получится придраться. Кострому (как ни жаль, сразу отставим). И вот одной из этих четырех команд обязано стать Торпедо (не дай бог попадет на Ахмат, тогда не пустят). А вот, если Сочи, Оренбург, Мх, Крылья, Акрон - их же зарубят. И поэтому не надо отбирать очки у Торпедо, когда и так выйдешь в РПЛ. А ведь за такое могут и наказать, и сказать: "пусть будет Урал" 04.11.2025

alexb2025personal Посмотрим на таблицу и на интересы важных команд (причем прежде всего РПЛ). Урал - не нужен, так же, как, впрочем и Оренбург, и все восточные команды. Зачем туда летать? Луч или Енисей должны стать уровня Зенита, чтобы им быть в РПЛ (или "политическая воля"). Не станут. "Всякую" Кострому задвинут (как было с Аланией). Интерес есть в наличие московских команд (не надо тратить деньги на перелеты, уставать во время перелетов, да и в рамках московской федерации футбола можно договориться). Родина - фарм-клуб СМ никому не нужна, будь она в Иркутске, хотя давала бы очки, но в Москве она нужна (пусть и не зрителям). Нужно и Торпедо (по тем же причинам, что и Родина). 04.11.2025

Вадим Непобедим Вопрос, конечно, интересный.Кажется на днях на Кубок Факел выиграл. Не в счет? А с Торпедо и Кубок считали. Кстати 27 февраля в Воронеже уточним статистику 03.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Боюсь спросить , а сколько не выигрывал Факел у Урала ? А там более чем 40 лет 03.11.2025

Врн36 Коля на данном отрезке лучший игрок команды. Ну и замены сегодня, наконец то с работали 03.11.2025

Врн36 Команду и и всех болельщиков факела с победой и со снятием 40ка летнего проклятия. Всем удачи. Факел вперед 03.11.2025

zg И думается,ой как не последнее.... 03.11.2025

Клизматрон Сейчас у них задача закончить строительство стадиона. Будет примерно как в Краснодаре но поменьше. А там будут другие игроки и другой уровень. Все в 26 году. Будем живы! 03.11.2025

Иванова Кира Факел с победой! Желаю и Торпедо удачи в этом сезоне в лучшей лиге мире, а в следующем подняться в РПЛ! 03.11.2025

Вадим Непобедим Наконец сняли торпедовское проклятье. Все старались. Ильнур красавец,а Коля просто супер.Уридия навел панику и Магомедов растерзал защиту. Так и надо всю игру играть. Молодцы. Первый круг на 4+ 03.11.2025