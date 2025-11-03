Видео
3 ноября, 20:26

«Факел» нанес «Торпедо» первое поражение после возвращения Кононова и возглавил таблицу Первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Факел» дома победил «Торпедо» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.

Победу воронежцам принесли голы Николая Гиоргобиани (33-я минута) и Бутты Магомедова (90-я).

Гости играли в меньшинстве с 52-й минуты — вторую желтую карточку получил Артур Галоян.

«Факел» (36 очков) поднялся на первое место в Первой лиге. «Торпедо» (14) потерпело первое поражение после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера и идет предпоследним в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
03 ноября, 18:30. Факел (Воронеж)
Факел
2:0
Торпедо

Источник: Таблица Первой лиги
22

  • Врн36

    29.03 2003.факел-урал 3:1 29.10.2003 урал-факел 0:2

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну и зачем "выпендриваться"? Неужели Факел не войдет? Родина войдет. На путевки в "плей-офф" претендуют КАМАЗ, Урал, Ротор и... Торпедо. Еще и Нефтехимик имеет право, и тут не получится придраться. Кострому (как ни жаль, сразу отставим). И вот одной из этих четырех команд обязано стать Торпедо (не дай бог попадет на Ахмат, тогда не пустят). А вот, если Сочи, Оренбург, Мх, Крылья, Акрон - их же зарубят. И поэтому не надо отбирать очки у Торпедо, когда и так выйдешь в РПЛ. А ведь за такое могут и наказать, и сказать: "пусть будет Урал"

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    Посмотрим на таблицу и на интересы важных команд (причем прежде всего РПЛ). Урал - не нужен, так же, как, впрочем и Оренбург, и все восточные команды. Зачем туда летать? Луч или Енисей должны стать уровня Зенита, чтобы им быть в РПЛ (или "политическая воля"). Не станут. "Всякую" Кострому задвинут (как было с Аланией). Интерес есть в наличие московских команд (не надо тратить деньги на перелеты, уставать во время перелетов, да и в рамках московской федерации футбола можно договориться). Родина - фарм-клуб СМ никому не нужна, будь она в Иркутске, хотя давала бы очки, но в Москве она нужна (пусть и не зрителям). Нужно и Торпедо (по тем же причинам, что и Родина).

    04.11.2025

  • Бананоид

    там одно хачьё что ли играет?

    03.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Вопрос, конечно, интересный.Кажется на днях на Кубок Факел выиграл. Не в счет? А с Торпедо и Кубок считали. Кстати 27 февраля в Воронеже уточним статистику

    03.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Боюсь спросить , а сколько не выигрывал Факел у Урала ? А там более чем 40 лет

    03.11.2025

  • Врн36

    Коля на данном отрезке лучший игрок команды. Ну и замены сегодня, наконец то с работали

    03.11.2025

  • Врн36

    Команду и и всех болельщиков факела с победой и со снятием 40ка летнего проклятия. Всем удачи. Факел вперед

    03.11.2025

  • zg

    И думается,ой как не последнее....

    03.11.2025

  • Сергей

    ты свой член изо рта жопой вытащил?????) или его тебе твоя мамаша выщила ртом, т.к. рук и ног у нее уже нет блогадаря тебе?

    03.11.2025

  • N V

    Твоя задница на него хороша, клавишник-петух-херой!

    03.11.2025

  • N V

    «Факел», «Факел», МОЛОДЦЫ! Педо-фаны, «победы» через ничьи-пенальти и с разницей в один вымученный гол над слабейшими ФК из 2-ой и Любительских Лиг закончилсь? А Первая Лига вас хорошо имеет! Желаю эрзац-торпедо-лужники успешно спуститься во 2-ю Лигу, далее в 3-ю, а после - НЕБЫТИЁ! «Родина» заменит эрзац в РПЛ! Зачем Москве - пятое колесо под названием эрзац со 150 фанами-горлопанами-матерщинниками-распоясавшимися хулиганами, позорящящими Москву?! Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники! Настоящее Легендарное Торпедо и Славный Автозавод ЗИЛ давно канули в Величайшую Лету! Слава ИМ! А вы - бомжи-приезжие-залётные немосквичи и маргиналы без мозгов, но с пиво-орало за придуманный лужниковский эрзац, педо-педюки, позорящие нецензурной бранью и поведением Москву!

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    03.11.2025

  • Клизматрон

    Сейчас у них задача закончить строительство стадиона. Будет примерно как в Краснодаре но поменьше. А там будут другие игроки и другой уровень. Все в 26 году. Будем живы!

    03.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой! Желаю и Торпедо удачи в этом сезоне в лучшей лиге мире, а в следующем подняться в РПЛ!

    03.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Наконец сняли торпедовское проклятье. Все старались. Ильнур красавец,а Коля просто супер.Уридия навел панику и Магомедов растерзал защиту. Так и надо всю игру играть. Молодцы. Первый круг на 4+

    03.11.2025

  • Сергей

    Гнать пиджака Н@ХУЙ!!!!!!!!!!

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Олег Кононов
    Футбол
    Первая лига
    ФК Торпедо (Москва)
    ФК Факел (Воронеж)
