4 ноября, 01:10
«Факел» выиграл у московского «Торпедо» в домашнем матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.
На 33-й минуте забил полузащитник Николай Гиоргобиани, на 89-й — хавбек Бутта Магомедов.
«Факел» (36 очков после 17 матчей) лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» занимает предпоследнее, 17-е место (14 очков после 17 игр).
