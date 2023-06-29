«Факел» ведет переговоры с экс-нападающим «Торпедо» Караевым

Сегодня, 11:25
«Факел» ведет переговоры с нападающим Давидом Караевым, который ранее по соглашению сторон расторг контракт с «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, для игрока вариант с «Факелом» остается в приоритете. Отмечается, что Караев также имеет предложения от клубов Первой лиги.
28-летний Караев выступал за «Торпедо» с июня 2022 года. За это время он провел 29 матчей в РПЛ и шесть игр в Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
В сезоне-2022/23 «Торпедо» проведет в первой лиге.