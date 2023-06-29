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Сегодня, 11:25

«Факел» ведет переговоры с экс-нападающим «Торпедо» Караевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Факел» ведет переговоры с нападающим Давидом Караевым, который ранее по соглашению сторон расторг контракт с «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, для игрока вариант с «Факелом» остается в приоритете. Отмечается, что Караев также имеет предложения от клубов Первой лиги.

28-летний Караев выступал за «Торпедо» с июня 2022 года. За это время он провел 29 матчей в РПЛ и шесть игр в Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

В сезоне-2022/23 «Торпедо» проведет в первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/fakel-vedyot-peregovory-s-eks-napadayushim-torpedo-karaevym-262295/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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