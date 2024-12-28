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Сегодня, 13:17

Экс-тренер «Алании» Гаглоаев: «Нет уверенности, что команда под руководством Гогниева выправит положение»

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Бывший главный тренер «Алании» Федор Гаглоев прокомментировал работу специалиста Спартака Гогниева во владикавказском клубе.

«Гогниев — квалифицированный специалист. У меня нет сомнений в его квалификации. В первый приход в «Аланию», я очень внимательно следил за его работой, смотрел игры. Мне очень нравилась стилистика. Все было направлено на атаку. На сегодня его второй приход, к сожалению, лучше не стал. Может быть, даже стало хуже. Это опять-таки возвращаясь к результату. Нельзя сказать, что есть тот стиль, и нет уверенности, что команда под его руководством выправит положение и сможет спастись. Возможно, если будет грамотно проведена селекционная работа, появятся футболисты, которые по стилю, менталитету и качеству будут соответствовать клубу, то тогда может быть другой результат и другое место в турнирной таблице. На сегодня большая тревога, чтобы клуб вообще сохранил место в первой лиге», — сказал Гаглоев Legalbet.ru.

«Алания» после 21-го тура занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков.

Источник: LegalBet
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
Вадим Гаглоев
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