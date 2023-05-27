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Сегодня, 19:03

Федоров считает, что «Рубин» наградит Слуцкого медалью после выхода в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров предположил, вручат ли экс-тренеру казанской команды Леониду Слуцкому медали первой лиги.

«Не просто должны, а я думаю, наградят. Все-таки так было во всех командах, согласно регламенту. Он не один год проработал в команде и оставил какой-то след», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

Ранее Telegram-канал «Инсайдлар» сообщал, что в «Рубине» не намерены награждать Слуцкого за выход команды в РПЛ.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы под его руководством заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-fedorov-dumayu-rubin-nagradit-sluckogo-medalyu-posle-vykhoda-v-rpl-254396/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Андрей Федоров
Леонид Слуцкий
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