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Сегодня, 17:30

ФИФА сняла с «Родины» запрет на регистрацию новых игроков

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе «Родины» Артем Лисовский сообщил «СЭ», что ФИФА сняла с команды запрет на регистрацию новых футболистов.

«ФИФА снял запрет на регистрацию новых игроков. «Родина» заявила всех новых игроков и в первую, и во вторую команду. Этот вопрос решен положительно», — сказал Лисовский «СЭ».

На «Родину» был наложен запрет на трансферы из-за задолженности клуба перед словенской командой «Браво» за трансфер защитника Мити Крижана.

В первом туре Первой лиги-2023/24 «Родина» разгромила «Сокол» (4:0).

Футбол
Первая лига
ФК Родина
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