Спортивный директор «Родины» Зинин: «Фищенко решил оставить себе российское гражданство»

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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник команды Руслан Фищенко передумал менять спортивное гражданство.
«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Футболист намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», — цитирует Зинина Sport24.
Ранее сообщалось, что футболист может получить азербайджанский паспорт.
Фищенко перешел в «Родину» этой зимой. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 36 матчей в составе московской команды во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.