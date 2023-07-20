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Сегодня, 12:47

Спортивный директор «Родины» Зинин: «Фищенко решил оставить себе российское гражданство»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник команды Руслан Фищенко передумал менять спортивное гражданство.

«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Футболист намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», — цитирует Зинина Sport24.

Ранее сообщалось, что футболист может получить азербайджанский паспорт.

Фищенко перешел в «Родину» этой зимой. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 36 матчей в составе московской команды во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-20-fishchenko-iz-rodiny-reshil-ostavit-sebe-rossiyskoye-grazhdanstvo-on-nameren-vyyti-v-rpl-i-poluchit-vyzov-v-sbornuyu
ФК Родина
Алексей Зинин
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