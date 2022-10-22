ФК «Уфа» вернула долг волейбольному «Уралу»

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Футбольный клуб «Уфа» вернул 10 миллионов рублей, которые были одолжены у волейбольного «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В конце августа стало известно, что волейбольный «Урал» занял деньги «Уфе» для выезда футбольного клуба на гостевую игру с «Шинником».
По информации СМИ, сейчас «Уфа» продолжает жить за счет средств от продажи футболистов летом. По предварительным расчетам, этих денег хватит только до конца января.
После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования