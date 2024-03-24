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Мелбет-Первая Лига

24 марта, 15:00

ФНЛ: даты матчей и расписание игр ближайшего тура в марте

Матчи 25-го тура Первой лиги должны пройти с 30 марта по 1 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Химки&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;
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Матчи 23-го тура Первой лиги запланированы с 30 марта по 1 апреля. Ранее игры 24-го тура были перенесены в связи с трагическими событиями, произошедшими вечером 22 на территории Московской области.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека, количество жертв может увеличиваться. Число пострадавших — 152.

После происшествия мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменяются.

Ранее Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС. Таким образом, были перенесены игры женской суперлиги, первой лиги, второй лиги, суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО. Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

Тем не менее, игры 25-го тура на данный момент должны пройти по расписанию.

Расписание 25-го тура Первой лиги

30 марта, суббота

  • «Енисей» — «Химки» — время начала матча — 08:00
  • «СКА-Хабаровск» — «Сокол» — время начала матча — 14:00
  • «Торпедо» — КАМАЗ — время начала матча — 16:00
  • «Шинник» — «Ленинградец» — время начала матча — 16:00
  • «Арсенал» — «Тюмень» — время начала матча — 16:00
  • «Родина» — «Волгарь» — время начала матча — 19:30

31 марта, воскресенье

  • «Алания» — «Черноморец» — время начала матча — 17:00
  • «Нефтехимик» — «Акрон» — время начала матча — 17:30

1 апреля, понедельник

  • «Кубань» — «Динамо» — время начала матча — 17:00

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
ФК Шинник
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