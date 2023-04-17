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Сегодня, 17:13

ФНЛ договорилась о показе матчей первой лиги в Китае

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Матчи первой лиги будут транслироваться в Китае, сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги. Организация заключила договор с китайскими партнерами о реализации прав на трансляции матчей до конца сезона-2022/23 года с возможностью пролонгации.

Просмотр матчей будет осущетвляться посредством популярного в Китае мессенджера WeChat (около миллиарда активных пользователей), а также через сервис Doyuin. В них зрители уже могли увидеть игры 27-го тура первой лиги, прошедшего с 14-15 апреля.

Также ФНЛ реализовала права на трансляции матчей первой лиги в Казахстан. Договор заключен до конца текущего сезона. Трансляции матчей доступны на телеканале Q Sport Kazаkhstan.

Источник: Официальный сайт первой лиги
Футбол
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