ФНЛ хочет протестировать формат проведения матчей без участия бол-боев

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что 17 июля состоится матч сборной медиалиги (игроки до 25 лет) и команды Драфта ФНЛ, составленной из игроков, желающих пробиться в профессиональный футбол.

«Подобное делал в Германии «Байер». Такое нововведение у себя мы планируем протестировать на предстоящем «Драфте». А дальше будем принимать решение», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что АПЛ запретила бол-боям подавать мяч игрокам.

Согласно новым правилам, после того как мяч уйдет в аут, футболисты будут самостоятельно забирать его возле ближайших специальных подставок.

Бол-боям необходимо будет возвращать мяч на специальную подставку. Вдоль всего поля их будет семь. Бол-бои должны будут находиться на расстоянии от подставок.