ФНЛ: как и где смотреть трансляции матчей Мелбет-Первой лиги

32-й сезон второго по значимости футбольного дивизиона России стартовал 15 июля 2023-го и завершится 25 мая 2024 года. Всего в сезоне Мелбет-Первой лиги-2023/2024 примут участие 18 клубов.

Где смотреть ФНЛ на телевидении

Главные матчи туров Мелбет-Первой лиги в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми следите на сайте холдинга matchtv.ru. Узнать расписание трансляций можно по ссылке.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Кроме того, встречи ФНЛ будут доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Где смотреть ФНЛ на сайтах и в соцсетях

«VK Видео» и руководство ФНЛ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь за играми Мелбет-Первой лиги можно следить в социальной сети «ВКонтакте» в официальных сообществах первой лиги и на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Кроме прямых трансляций представлены обзоры матчей, лучшие моменты туров, послематчевые интервью с игроками.

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.