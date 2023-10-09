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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:16

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 13-го тура

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В понедельник, 9 октября, завершился 13-й тур Мелбет-Первой лиги. Два вынесенных матча завершился вничью: «Тюмень» — «Торпедо» (0:0), «Химки» — «Алания» (2:2).

Несмотря на ничейный результат, команда из Владикавказа вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ, опередив «Динамо». Махачкалинцы в воскресенье проиграли «Акрону» (0:1).

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Алания

13

7

4

2

16-11

25

2

Динамо Мх

13

7

3

3

14-6

24

3

Акрон

13

6

3

4

16-9

21

4

Химки

13

6

3

4

17-14

21

5

Шинник

13

6

2

5

17-16

20

6

Тюмень

13

5

5

3

18-13

20

7

СКА-Хабаровск

13

5

3

5

15-14

18

8

Торпедо М

13

5

3

5

12-13

18

9

Сокол

13

5

3

5

12-19

18

10

Арсенал Т

13

4

6

3

13-12

18

11

Родина

13

4

5

4

19-16

17

12

Черноморец Н

13

3

8

2

14-13

17

13

КАМАЗ

13

4

4

5

9-11

16

14

Енисей

13

4

3

6

17-17

15

15

Нефтехимик

13

4

3

6

10-14

15

16

Ленинградец

13

3

5

5

10-15

14

17

Кубань

13

2

3

8

7-15

9

18

Волгарь

13

1

6

6

11-19

9

Мелбет-Первая лига: расписание и результаты матчей, турнирная таблица ФНЛ доступны в разделе сайта «СЭ».

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
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