Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 13-го тура

Сегодня, 21:16
В понедельник, 9 октября, завершился 13-й тур Мелбет-Первой лиги. Два вынесенных матча завершился вничью: «Тюмень» — «Торпедо» (0:0), «Химки» — «Алания» (2:2).
Несмотря на ничейный результат, команда из Владикавказа вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ, опередив «Динамо». Махачкалинцы в воскресенье проиграли «Акрону» (0:1).
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Алания
|
13
|
7
|
4
|
2
|
16-11
|
25
|
2
|
Динамо Мх
|
13
|
7
|
3
|
3
|
14-6
|
24
|
3
|
Акрон
|
13
|
6
|
3
|
4
|
16-9
|
21
|
4
|
Химки
|
13
|
6
|
3
|
4
|
17-14
|
21
|
5
|
Шинник
|
13
|
6
|
2
|
5
|
17-16
|
20
|
6
|
Тюмень
|
13
|
5
|
5
|
3
|
18-13
|
20
|
7
|
СКА-Хабаровск
|
13
|
5
|
3
|
5
|
15-14
|
18
|
8
|
Торпедо М
|
13
|
5
|
3
|
5
|
12-13
|
18
|
9
|
Сокол
|
13
|
5
|
3
|
5
|
12-19
|
18
|
10
|
Арсенал Т
|
13
|
4
|
6
|
3
|
13-12
|
18
|
11
|
Родина
|
13
|
4
|
5
|
4
|
19-16
|
17
|
12
|
Черноморец Н
|
13
|
3
|
8
|
2
|
14-13
|
17
|
13
|
КАМАЗ
|
13
|
4
|
4
|
5
|
9-11
|
16
|
14
|
Енисей
|
13
|
4
|
3
|
6
|
17-17
|
15
|
15
|
Нефтехимик
|
13
|
4
|
3
|
6
|
10-14
|
15
|
16
|
Ленинградец
|
13
|
3
|
5
|
5
|
10-15
|
14
|
17
|
Кубань
|
13
|
2
|
3
|
8
|
7-15
|
9
|
18
|
Волгарь
|
13
|
1
|
6
|
6
|
11-19
|
9
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