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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:15

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 16-го тура

«Акрон» лидирует после 16 туров.
Фото ФК «Акрон»
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В субботу, 28 октября, завершился 16-й тур Мелбет-Первой лиги.

Лидирует «Акрон» — 30 очков, на втором месте идет «Тюмень» (29), «Алания» — третья (29).

Фото «СЭ»

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
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