Сегодня, 21:15
Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).
На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили банан.
«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — говорится в заявлении ФНЛ.
В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что намерены рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом.