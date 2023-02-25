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Сегодня, 21:15

ФНЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили банан.

«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — говорится в заявлении ФНЛ.

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что намерены рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом.

Вендел. Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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