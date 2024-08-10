ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 10 августа

Сегодня, 12:00
10 августа, пройдут матчи 5-го тура Мелбет-Первой лиги. В этот день состоятся четыре игры. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
16:00. «СКА Хабаровск» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18:00. «Сокол» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Алания» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Сочи» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте