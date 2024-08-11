ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 11 августа

«Арсенал» сыграет с «Нефтехимиком» в 5-м туре Первой лиги

В воскресенье, 11 августа, пройдут матчи 5-го тура Мелбет-Первой лиги. В этот день состоятся три встречи. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ

11 августа, воскресенье

15:00. «Тюмень» — «Ротор»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Чайка» — «Родина»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты предыдущих туров Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте