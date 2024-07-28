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Сегодня, 15:00

ФНЛ (первая лига): расписание матчей 28 июля и где смотреть трансляции

«Шинник» сыграет с «Тюменью» в первой лиге 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Шоркин (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»
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В воскресенье, 28 июля, состоятся четыре матча 3-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ на 28 июля

28 июля, воскресенье

18:30. «Шинник» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Алания» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Чайка» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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