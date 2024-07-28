ФНЛ (первая лига): расписание матчей 28 июля и где смотреть трансляции

Сегодня, 15:00
В воскресенье, 28 июля, состоятся четыре матча 3-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.
18:30. «Шинник» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Алания» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
20:00. «Чайка» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте