ФНЛ (первая лига): расписание матчей 28 июля и где смотреть трансляции

«Шинник» сыграет с «Тюменью» в первой лиге 28 июля

В воскресенье, 28 июля, состоятся четыре матча 3-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ на 28 июля

28 июля, воскресенье

18:30. «Шинник» — «Тюмень»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Алания» — «Родина»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Чайка» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

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