ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа

Сегодня, 12:00
Три матча 4-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 4 августа. Время начала — московское.
Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе VK Видео. Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте