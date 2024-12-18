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Мелбет-Первая Лига

18 декабря, 19:45

ФНЛ представила финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги

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«РБ Спорт» представил финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги, описанные в презентации ФНЛ.

Средний бюджет клуба первой лиги составляет 831 миллионов рублей, что в четыре раза больше аналогичного показателя клуба второй лиги А (206 миллионов рублей) и в десять раз больше бюджета клуба второй лиги Б (77 миллионов рублей).

Диапазон бюджетов клубов в первой лиге самый широкий: от 157 миллионов рублей до 2,55 миллиардов рублей. В второй лиге А этот диапазон составляет от 65 миллионов до 442 миллионов рублей, а во второй лиге Б — от 20 миллионов до 200 миллионов рублей.

По информации «РБ Спорт», эти данные демонстрируют прямую зависимость финансовых возможностей клубов и их расположения в системе профессиональных футбольных лиг.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ПФЛ
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