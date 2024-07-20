Сегодня, 07:00
В субботу, 20 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.
12:30. «Урал» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18:00. «Сокол» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Арсенал» — КАМАЗ
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
20:00. «Родина» — СКА-Хабаровск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Также встречи 2-го тура ФНЛ пройдут 21 и 22 июля. Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте