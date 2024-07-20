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Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 20 июля — кто играет и где смотреть

«Урал» сыграет с «Шинником» во 2-м туре Первой лиги 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Масловский (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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В субботу, 20 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ на 20 июля

12:30. «Урал» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Арсенал» — КАМАЗ
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Родина» — СКА-Хабаровск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Также встречи 2-го тура ФНЛ пройдут 21 и 22 июля. Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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