«Урал» сыграет с «Шинником» во 2-м туре Первой лиги 20 июля

В субботу, 20 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ на 20 июля

12:30. «Урал» — «Шинник»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Енисей»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Арсенал» — КАМАЗ

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Родина» — СКА-Хабаровск

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Также встречи 2-го тура ФНЛ пройдут 21 и 22 июля. Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте