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Сегодня, 07:30

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 21 июля — кто играет и где смотреть

«Тюмень» сыграет с «Аланией» во 2-м туре Первой лиги 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Заика (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 21 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. Публикуем расписание трансляций встреч ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание Первой лиги 21 июля

12:30. «Тюмень» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Нефтехимик» — «Уфа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:30. «Черноморец» — «Чайка»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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