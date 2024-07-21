Сегодня, 07:30
В воскресенье, 21 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. Публикуем расписание трансляций встреч ФНЛ. Время начала — московское.
12:30. «Тюмень» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18:00. «Нефтехимик» — «Уфа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Сочи» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:30. «Черноморец» — «Чайка»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте