«Тюмень» сыграет с «Аланией» во 2-м туре Первой лиги 21 июля

В воскресенье, 21 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. Публикуем расписание трансляций встреч ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание Первой лиги 21 июля

12:30. «Тюмень» — «Алания»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Нефтехимик» — «Уфа»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «Балтика»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:30. «Черноморец» — «Чайка»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

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