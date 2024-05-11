32-й тур Мелбет-Первой лиги пройдет с 11 по 12 мая

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, пройдут матчи 32-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игровых дней. Время начала — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 32 тура 11 и 12 мая

11 мая, суббота

17:00. «Арсенал» — «Нефтехимик»

12 мая, воскресенье

09:00. «Енисей» — «Кубань»

12.00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

16:00. «Сокол» — «Тюмень»

16:00. «Торпедо» — «Алания»

17. 00. «Акрон» — «Динамо»

17. 00. «КАМАЗ» — «Родина»

17. 00. «Ленинградец» — «Химки»

18. 00. «Волгарь» — «Черноморец»

Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», на платформе VKВидео, в приложении Смарт ТВ Кинопоиска и на сайте титульного партнера лиги.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находится «Динамо-Махачкала» — в активе команды 58 очков. Вторыми идут «Химки» с 57 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.