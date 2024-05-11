Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:00

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 32 тура 11 и 12 мая

32-й тур Мелбет-Первой лиги пройдет с 11 по 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Динамо-Махачкала&amp;quot; против &amp;quot;Химок&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;
Telegram Дзен

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, пройдут матчи 32-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игровых дней. Время начала — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 32 тура 11 и 12 мая

11 мая, суббота

17:00. «Арсенал» — «Нефтехимик»

12 мая, воскресенье

09:00. «Енисей» — «Кубань»

12.00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

16:00. «Сокол» — «Тюмень»

16:00. «Торпедо» — «Алания»

17. 00. «Акрон» — «Динамо»

17. 00. «КАМАЗ» — «Родина»

17. 00. «Ленинградец» — «Химки»

18. 00. «Волгарь» — «Черноморец»

Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», на платформе VKВидео, в приложении Смарт ТВ Кинопоиска и на сайте титульного партнера лиги.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находится «Динамо-Махачкала» — в активе команды 58 очков. Вторыми идут «Химки» с 57 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Заварухин не хочет к брату, Гусев почти договорился с «Динамо», а Цыплаков воюет за контракт со «Спартаком». Главные трансферные новости КХЛ на 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Журова о скандале вокруг судьи Опейкиной: «Это не сексизм. В России изначально посчитали, что футбол — не женское дело»