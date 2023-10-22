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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:00

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Опубликовано расписание 15-го тура Мелбет-Первой лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Нефтехимик».
Фото ФК «Нефтехимик»
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На 22 октября запланированы семь матчей 15-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала всех матчей — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 22 октября

10.00. «Енисей» — «Сокол»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

16.00. «Волгарь» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

16.00. «КАМАЗ» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

17.00. «Черноморец» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

18.00. «Арсенал Тула» — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

18.00. «Ленинградец» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

19.30. «Торпедо» — «СКА Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе ВКонтакте ФНЛ, Кинопоиск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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