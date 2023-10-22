ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Сегодня, 09:00
На 22 октября запланированы семь матчей 15-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала всех матчей — московское.
10.00. «Енисей» — «Сокол»
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Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
16.00. «Волгарь» — «Алания»
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16.00. «КАМАЗ» — «Химки»
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17.00. «Черноморец» — «Тюмень»
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18.00. «Арсенал Тула» — «Кубань»
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18.00. «Ленинградец» — «Нефтехимик»
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19.30. «Торпедо» — «СКА Хабаровск»
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Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте