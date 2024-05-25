ФНЛ: расписание и время начала трансляций матчей первой лиги 25 мая

Сегодня, 07:00
Девять матчей 34-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 25 мая. «Химки» примут «Черноморец», «Арсенал» поедет в гости к «Шиннику» и другие встречи.
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр заключительного тура сезона-2023 / 2024 в ФНЛ. Время начала — московское.
25 мая. 09:00. «Енисей» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в официальной группе ФНЛ во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Химки» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Алания» — «Динамо» Мх
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ» и matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Родина» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Шинник» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Акрон» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «КАМАЗ» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Волгарь» — «Кубань»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
25 мая. 13:00. «Ленинградец» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.