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Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание и время начала трансляций матчей первой лиги 25 мая

25 мая пройдут матчи 34-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Девять матчей 34-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 25 мая. «Химки» примут «Черноморец», «Арсенал» поедет в гости к «Шиннику» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр заключительного тура сезона-2023 / 2024 в ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание матчей ФНЛ 25 мая и где смотреть трансляции

25 мая. 09:00. «Енисей» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в официальной группе ФНЛ во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Химки» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Алания» — «Динамо» Мх
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ» и matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Родина» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Шинник» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Акрон» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «КАМАЗ» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Волгарь» — «Кубань»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Ленинградец» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
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