ФНЛ совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» создала календарь МЕЛБЕТ-Первой лиги с помощью алгоритмов. При составлении учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические и логистические ограничения. Так матчи 1-го тура пройдут с 13 по 15 июля. «СЭ» публикует календарь старта ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона-2024/2025

13 июля, суббота

«Арсенал» — «Черноморец» — 16.00

14 июля, воскресенье

«Енисей» — «КАМАЗ» — 18.00

«Нефтехимик» — «Тюмень» — 18.00

«Чайка» — «Сокол» — 18.00

«Шинник» — «Ротор» — 16.00

«Урал» — «Сочи» — 16.00

«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск» — 18.30

«Родина» — «Балтика» — 19.30

15 июля, понедельник

«Алания» — «Уфа» — 19.30

В сезоне-2024/25 к первой лиге присоединятся команды, которые заняли 15 и 16 места в РПЛ («Балтика» и «Сочи»), команда, проигравшая в стыковых матчах («Урал»). Также примут участие клубы из Второй лиги А, занявшие 1-е и 2-е места в группе «Золото» («Уфа», «Чайка»), и победитель в переходных играх («Ротор»).

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте