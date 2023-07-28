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Сегодня, 12:10

Первая лига 3 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры

Третий тур ФНЛ начнется матчем «Акрон» — «Арсенал» 28 июля в 20.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Евгений Калешин.
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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28 июля, в пятницу, начнется 3-й тур первой лиги сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

28 июля, пятница

20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (эфир с 19.55)

29 июля, суббота

18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

30 июля, воскресенье

16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

31 июля, понедельник

17.00. «Алания» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

Первая лига — расписание и результаты матчей ФНЛ и турнирная таблица лиги в актуальном виде.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/
Футбол
Первая лига
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