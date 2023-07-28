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28 июля, в пятницу, начнется 3-й тур первой лиги сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.
28 июля, пятница
20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (эфир с 19.55)
29 июля, суббота
18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
30 июля, воскресенье
16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
31 июля, понедельник
17.00. «Алания» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
Первая лига — расписание и результаты матчей ФНЛ и турнирная таблица лиги в актуальном виде.