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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 06:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 апреля

«Енисей» сыграет с «Волгарем» в Первой лиге 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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В воскресенье, 28 апреля, состоятся матчи 30-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 28 апреля

09:00. «Енисей» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

14:00. «Шинник» — «Сокол»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «КАМАЗ» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «Ленинградец» — «СКА Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «Арсенал Тула» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

18:00. «Торпедо» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

19:00. «Кубань» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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