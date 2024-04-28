ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 апреля

«Енисей» сыграет с «Волгарем» в Первой лиге 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, состоятся матчи 30-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 28 апреля

09:00. «Енисей» — «Волгарь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

14:00. «Шинник» — «Сокол»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «КАМАЗ» — «Акрон»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «Ленинградец» — «СКА Хабаровск»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «Арсенал Тула» — «Алания»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

18:00. «Торпедо» — «Химки»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

19:00. «Кубань» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

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