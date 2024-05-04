ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции тура 4 и 5 мая

Сегодня, 10:30
В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, состоятся матчи 31-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игровых дней. Время начала — московское.
07.00. «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
14:30. «Химки» — «Сокол»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
15:00. «Черноморец» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
17:00. «Алания» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
17:30. «Нефтехимик» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
19:00. «Динамо Махачкала» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
19:30. «Родина» — «Арсенал Тула»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
14:00. «Тюмень» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
18:00. «Кубань» — «Ленинградец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»
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