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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:30

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции тура 4 и 5 мая

«Алания» сыграет с «Шинником» в Первой лиге 4 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Бердников (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»
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В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, состоятся матчи 31-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игровых дней. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 4 и 5 мая

4 мая, суббота

07.00. «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

14:30. «Химки» — «Сокол»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

15:00. «Черноморец» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:00. «Алания» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

17:30. «Нефтехимик» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

19:00. «Динамо Махачкала» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

19:30. «Родина» — «Арсенал Тула»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

5 мая, воскресенье

14:00. «Тюмень» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

18:00. «Кубань» — «Ленинградец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт «Матч ТВ», группа лиги во «ВКонтакте», «Кинопоиск»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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