ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 июля

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Семь матчей Первой лиги пройдет в воскресенье, 14 июля. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала матчей — московское. Следить за ключевыми событиями матчей первой лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».
Видеотрансляции игр первой лиги доступны в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».
Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ 14 июля
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.