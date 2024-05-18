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Сегодня, 08:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 18 мая

Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты махачкалинского «Динамо».
Фото «Динамо» Мх
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Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая. «Черноморец» дома примет красноярский «Енисей», а «Родина» отправится в гости в Махачкалу к местному «Динамо».

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в субботу.

Расписание матчей ФНЛ 18 мая и где смотреть трансляции

После 32 туров лидером турнирной таблицы первой лиги являются подмосковные «Химки» с 60 набранными очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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