ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 18 мая

Сегодня, 08:00
Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая. «Черноморец» дома примет красноярский «Енисей», а «Родина» отправится в гости в Махачкалу к местному «Динамо».
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в субботу.
После 32 туров лидером турнирной таблицы первой лиги являются подмосковные «Химки» с 60 набранными очками.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.