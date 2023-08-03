ФНЛ: расписание трансляций матчей 4-го тура

Сегодня, 20:00
В субботу, 5 августа, стартует 4-й тур первой лиги тремя матчами: «Шинник» — «Химки», «Тюмень» — «Ленинградец» и «Торпедо» — «Сокол».
Расписание 4-го тура первой лиги по футболу:
5 августа. 16:00. «Шинник» — «Химки»
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5 августа. 17:00. «Тюмень» — «Ленинградец»
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5 августа. 18:00. «Торпедо» — «Сокол»
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6 августа. 16:00. «Акрон» — «Алания»
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6 августа. 18:00. «Родина» — «СКА Хабаровск»
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6 августа. 18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец»
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6 августа. 18:30. «Кубань» — «Волгарь»
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6 августа. 19:00. «Динамо Махачкала» — «КАМАЗ »
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7 августа. 19:00. «Арсенал Тула» — «Енисей»
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