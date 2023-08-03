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Сегодня, 20:00

ФНЛ: расписание трансляций матчей 4-го тура

«Шинник» сыграет с «Химками» 5 августа.
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболисты «Химок» радуются голу.
Фото ФК «Химки», Telegram
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В субботу, 5 августа, стартует 4-й тур первой лиги тремя матчами: «Шинник» — «Химки», «Тюмень» — «Ленинградец» и «Торпедо» — «Сокол».

Расписание 4-го тура первой лиги по футболу:

5 августа. 16:00. «Шинник» — «Химки»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

5 августа. 17:00. «Тюмень» — «Ленинградец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

5 августа. 18:00. «Торпедо» — «Сокол»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 16:00. «Акрон» — «Алания»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:00. «Родина» — «СКА Хабаровск»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:30. «Кубань» — «Волгарь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 19:00. «Динамо Махачкала» — «КАМАЗ »

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

7 августа. 19:00. «Арсенал Тула» — «Енисей»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
ФК Химки
ФК Шинник
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