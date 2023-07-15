ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

Основная информация о новом сезоне Первой лиги России по футболу 2023 / 2024.

Когда стартует первая лига России по футболу

32-й сезон второго по значимости футбольного дивизиона России стартует 15 июля 2023 и завершится 25 мая 2024 года. Встречи первого тура пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 июля.

Состав участников: команды первой лиги ФНЛ

Всего в сезоне первой лиги 2023 / 2024 примет участие 18 клубов. Два клуба представляют Москву, другие города и регионы клубов — Астрахань, Тольятти, Владикавказ, Нижнекамск, Новороссийск, Краснодар, Тула, Саратов, Красноярск, Ленинградская область, Махачкала, Набережные Челны, Тюмень, Хабаровск, Химки и Ярославль.

По итогам прошлого сезона чемпионата России из РПЛ в первую лигу вылетели «Химки» и «Торпедо». Из второй лиги право на участие в турнире получили «Черноморец», «Ленинградец», «Сокол» и «Тюмень».

«Акрон»

«Алания»

«Арсенал»

«Волгарь»

«Динамо»

«Енисей»

КАМАЗ

«Кубань»

«Ленинградец»

«Нефтехимик»

«Родина»

«СКА-Хабаровск»

«Сокол»

«Торпедо»

«Тюмень»

«Химки»

«Черноморец»

«Шинник»

Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Календарь игр первой лиги ФНЛ

В настоящее время известно точное расписание трех туров нового сезона первой лиги. В календаре возможны изменения дат проведения отдельных матчей на основании регламента лиги.

1-й тур

15 июля, суббота

«Торпедо» — «Динамо-Махачкала»

16 июля, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Шинник»

«Акрон» — КАМАЗ

«Арсенал» — «Ленинградец»

«Кубань» — «Енисей»

«Нефтехимик» — «Волгарь»

«Родина» — «Сокол»

17 июля, понедельник

«Тюмень» — «Химки»

«Черноморец» — «Алания»

2-й тур

22 июля, суббота

«Енисей» — «Ленинградец»

КАМАЗ — «Кубань»

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»

«Волгаль» — «Акрон»

«Сокол» — «Шинник»

«Арсенал» — «Динамо-Махачкала»

«Черноморец» — «Родина» 23 июля, воскресенье «Химки» — «Торпедо» «Алания» — «Нефтехимик» 3-й тур 28 июля, пятница «Акрон» — «Арсенал» 29 июля, суббота «Сокол» — «СКА-Хабаровск» 30 июля, воскресенье «Динамо» — «Кубань» «Шинник» — «Волгарь» «Нефтехимик» — «Химки» «Торпедо Москва» — «Черноморец» «Ленинградец» — «Родина» «Тюмень» — «Енисей» 31 июля, понедельник «Алания» — КАМАЗ Календарь и результаты первенства России в первой лиге ФНЛ в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.

Курбан Бердыев. Фото ФК «Динамо» Махачкала

Расписание и время начала матчей 1-го тура

Матчем открытия нового сезона первой лиги станет встреча московского «Торпедо» и «Динамо» из Махачкалы. На восемь из девяти игр 1-го тура назначены арбитры РПЛ. Единственный судья ФНЛ — Абросимов. Все 18 ассистентов представляют премьер-лигу.

15 июля, суббота

«Торпедо» — «Динамо-Махачкала» — 19:30

16 июля, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 10:00

«Акрон» — КАМАЗ — 17:00

«Арсенал» — «Ленинградец» — 18:00

«Кубань» — «Енисей» — 18:00

«Нефтехимик» — «Волгарь» — 18:00

«Родина» — «Сокол» — 18:00

17 июля, понедельник

«Тюмень» — «Химки» — 17:00

«Черноморец» — «Алания» — 19:30

Футболисты «Акрона». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнирная таблица ФНЛ: регламент

Победитель первой лиги определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу в матче, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

Команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице получают право на выход в РПЛ. Финишировавшие на 3 и 4 строчках имеют возможность побороться за РПЛ в стыковых матчах. Занявшие 16, 17 и 18 места команды автоматически вылетают во вторую лигу.

Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.

Где смотреть трансляции матчей первой лиги ФНЛ

Руководство ФНЛ подписало соглашение о сотрудничестве с «VK Видео». Таким образом, все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также игры будут доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Гид по первой лиге ФНЛ: главные звезды и интриги сезона в лиге.