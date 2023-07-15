ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

Сегодня, 15:30
32-й сезон второго по значимости футбольного дивизиона России стартует 15 июля 2023 и завершится 25 мая 2024 года. Встречи первого тура пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 июля.
Всего в сезоне первой лиги 2023 / 2024 примет участие 18 клубов. Два клуба представляют Москву, другие города и регионы клубов — Астрахань, Тольятти, Владикавказ, Нижнекамск, Новороссийск, Краснодар, Тула, Саратов, Красноярск, Ленинградская область, Махачкала, Набережные Челны, Тюмень, Хабаровск, Химки и Ярославль.
По итогам прошлого сезона чемпионата России из РПЛ в первую лигу вылетели «Химки» и «Торпедо». Из второй лиги право на участие в турнире получили «Черноморец», «Ленинградец», «Сокол» и «Тюмень».
В настоящее время известно точное расписание трех туров нового сезона первой лиги. В календаре возможны изменения дат проведения отдельных матчей на основании регламента лиги.
1-й тур
«Торпедо» — «Динамо-Махачкала»
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»
«Акрон» — КАМАЗ
«Арсенал» — «Ленинградец»
«Кубань» — «Енисей»
«Нефтехимик» — «Волгарь»
«Родина» — «Сокол»
«Тюмень» — «Химки»
«Черноморец» — «Алания»
2-й тур
«Енисей» — «Ленинградец»
КАМАЗ — «Кубань»
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»
«Волгаль» — «Акрон»
«Сокол» — «Шинник»
«Арсенал» — «Динамо-Махачкала»
«Черноморец» — «Родина»
«Химки» — «Торпедо»
«Алания» — «Нефтехимик»
3-й тур
«Акрон» — «Арсенал»
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»
«Динамо» — «Кубань»
«Шинник» — «Волгарь»
«Нефтехимик» — «Химки»
«Торпедо Москва» — «Черноморец»
«Ленинградец» — «Родина»
«Тюмень» — «Енисей»
«Алания» — КАМАЗ
Календарь и результаты первенства России в первой лиге ФНЛ в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.
Матчем открытия нового сезона первой лиги станет встреча московского «Торпедо» и «Динамо» из Махачкалы. На восемь из девяти игр 1-го тура назначены арбитры РПЛ. Единственный судья ФНЛ — Абросимов. Все 18 ассистентов представляют премьер-лигу.
«Торпедо» — «Динамо-Махачкала» — 19:30
«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 10:00
«Акрон» — КАМАЗ — 17:00
«Арсенал» — «Ленинградец» — 18:00
«Кубань» — «Енисей» — 18:00
«Нефтехимик» — «Волгарь» — 18:00
«Родина» — «Сокол» — 18:00
«Тюмень» — «Химки» — 17:00
«Черноморец» — «Алания» — 19:30
Победитель первой лиги определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу в матче, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.
Команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице получают право на выход в РПЛ. Финишировавшие на 3 и 4 строчках имеют возможность побороться за РПЛ в стыковых матчах. Занявшие 16, 17 и 18 места команды автоматически вылетают во вторую лигу.
Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.
Руководство ФНЛ подписало соглашение о сотрудничестве с «VK Видео». Таким образом, все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Также игры будут доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Гид по первой лиге ФНЛ: главные звезды и интриги сезона в лиге.