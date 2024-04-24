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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание тура и трансляции матчей 24 апреля

«СКА Хабаровск» сыграет с «Родиной» в Первой лиге 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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В среду, 24 апреля, состоятся матчи 29-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 24 апреля

12:00. «СКА Хабаровск» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

16:00. «Тюмень» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Алания» — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Волгарь» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:30. «Акрон» — «Ленинградец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

18:00. «Нефтехимик» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

19:00. «Химки» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

19:30. «Динамо Махачкала» — «Арсенал Тул»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Первая лига
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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