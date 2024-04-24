ФНЛ: расписание тура и трансляции матчей 24 апреля

«СКА Хабаровск» сыграет с «Родиной» в Первой лиге 24 апреля

В среду, 24 апреля, состоятся матчи 29-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 24 апреля

12:00. «СКА Хабаровск» — «Родина»

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16:00. «Тюмень» — «Черноморец»

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17:00. «Алания» — «Кубань»

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17:00. «Волгарь» — «Торпедо»

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17:30. «Акрон» — «Ленинградец»

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18:00. «Нефтехимик» — «Шинник»

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18:00. «Сокол» — «Енисей»

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19:00. «Химки» — «КАМАЗ»

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19:30. «Динамо Махачкала» — «Арсенал Тул»

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