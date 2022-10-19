ФНЛ следит за решениями органов власти в связи с введением «среднего уровня реагирования» в ряде регионов

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что лига следит за решениями местных органов властей в связи с указом президента РФ Владимира Путина ввести режим «среднего уровня реагирования».

19 октября президент России ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

«ФНЛ проводит консультации и следит за решениями местных органов властей в связи с указом президента России Владимира Путина ввести режим «среднего уровня реагирования» в ряде регионов страны. Матчи первой и второй лиг проводятся в регионах, которых коснулся данный режим. Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях. На данный период времени здесь стоит отметить, что стоит дождаться разъяснений от представителей регионов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «на сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет». В свою очередь, с заявлением также выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, запрета на передвижения в регионе и за его пределы нет.

Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти. О возможных изменениях команды лиги будут извещены в срочном порядке», — приводит слова Измайлова пресс-служба первой лиги.