Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:58

ФНЛ в июне проведет масштабный отбор футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольная национальная лига (ФНЛ) вместе с «ВКонтакте» проведет масштабный отбор футболистов «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт».

Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ.

««ВКонтакте» рада стать площадкой, через которую обычные парни с футбольных коробок со всей России смогут получить шанс осуществить мечту и подписать профессиональный контракт. К сожалению, много достойных ребят раньше не имели возможности показать себя большим тренерам и клубам. А теперь, благодаря таким проектам их мечты могут стать реальностью. Будет здорово, если в следующем сезоне ФНЛ на поле выйдет игрок, который попал в профессиональный клуб через «ВКонтакте»», — приводит официальный сайт ФНЛ слова руководителя спортивных проектов «ВКонтакте» Виктора Першина.

Сбор заявок на отбор начнется с 25 мая, желающим принять участие необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. Затем эксперты отберут до 40 человек.

Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет с 21 по 22 июня в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей, во второй — контрольный матч. Представители клубов ФНЛ будут приглашены на игру, чтобы лично оценить участников отбора.

Источник: https://1fnl.ru/news/12670/
0
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родина» будет проводить домашние матчи на «ВТБ-Арене» в случае выхода в РПЛ