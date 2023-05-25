ФНЛ в июне проведет масштабный отбор футболистов

Футбольная национальная лига (ФНЛ) вместе с «ВКонтакте» проведет масштабный отбор футболистов «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт».

Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ.

««ВКонтакте» рада стать площадкой, через которую обычные парни с футбольных коробок со всей России смогут получить шанс осуществить мечту и подписать профессиональный контракт. К сожалению, много достойных ребят раньше не имели возможности показать себя большим тренерам и клубам. А теперь, благодаря таким проектам их мечты могут стать реальностью. Будет здорово, если в следующем сезоне ФНЛ на поле выйдет игрок, который попал в профессиональный клуб через «ВКонтакте»», — приводит официальный сайт ФНЛ слова руководителя спортивных проектов «ВКонтакте» Виктора Першина.

Сбор заявок на отбор начнется с 25 мая, желающим принять участие необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. Затем эксперты отберут до 40 человек.

Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет с 21 по 22 июня в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей, во второй — контрольный матч. Представители клубов ФНЛ будут приглашены на игру, чтобы лично оценить участников отбора.