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Сегодня, 18:20

FONBET и «Черноморец» выпустили игру про маскота новороссийского клуба

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FONBET и «Черноморец» создали игру по мотивам интересной традиции новороссийского клуба. Перед каждым домашним матчем маскот «Черноморца», акула Катран, садится в голубой кабриолет и объезжает город, приглашая болельщиков на стадион.

При поддержке титульного спонсора клуба, букмекерской компании FONBET, была выпущена диджитал-игра, главным героем которой стал талисман Катран. Игроку необходимо собрать всех болельщиков, разбросанных в разных частях города. Хорошо прорисованные локации отсылают к реальным местам Новороссийска: жители города смогут узнать Форумную площадь, легендарный крейсер «Михаил Кутузов» и яхту с красным парусом FONBET.

Нападающий &laquo;Сочи&raquo; Мартин Крамарич (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Ротора&raquo;. «Арсенал» победил «Урал», шедевр Лисаковича не помог «Балтике», Морено не одолел Бояринцева. 10-й тур ФНЛ


Каждый уровень будет иллюстрировать городские события и праздники. Например, День Черноморского флота или День города. Также не забыли про день матча FONBET Кубка России — на улицах города будет полно болельщиков, а кабриолет окрасится в красный цвет. Заключительный уровень игры — исторический, пользователи окунутся в дореволюционную эпоху и помогут Катрану привести болельщиков на самый первый матч «Черноморца».

Прошедших игру болельщиков ждут приятные бонусы — они получат возможность выиграть лимитированную коллекцию мерча и примут участие в розыгрыше 3 000 000 рублей фрибетами. Игра будет доступна до 16 ноября на сайте FONBET.
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