FONBET И ФК Черноморец представили коллекцию мерча

Запуск коллекции посвятили клубному талисману — акуле Катрану, ставшему самым ярким футбольным маскотом в сезоне-2023/24.

Капсула разработана в классическом стиле old money и вдохновлена морской тематикой и вайбом новороссийских портов. В нее вошли два вида поло, тельняшка и худи-анорак.

Поло представлены в белом и темно-синем цветах, на груди с левой стороны располагается логотип в виде катрана.

Тельняшка представлена в классическом морском варианте. Ее отличительная особенность — красный воротник и надпись «Черноморец» на груди.

Анорак представлен в темно-синем цвете с белой горизонтальной полосой на животе. Левая верхняя сторона анорака также украшена логотипом-катраном.

Розыгрыш мерча будет проводиться на сайте БК FONBET.