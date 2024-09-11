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Сегодня, 20:40

FONBET И ФК Черноморец представили коллекцию мерча

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Запуск коллекции посвятили клубному талисману — акуле Катрану, ставшему самым ярким футбольным маскотом в сезоне-2023/24.

Капсула разработана в классическом стиле old money и вдохновлена морской тематикой и вайбом новороссийских портов. В нее вошли два вида поло, тельняшка и худи-анорак.

Поло представлены в белом и темно-синем цветах, на груди с левой стороны располагается логотип в виде катрана.

Тельняшка представлена в классическом морском варианте. Ее отличительная особенность — красный воротник и надпись «Черноморец» на груди.

Анорак представлен в темно-синем цвете с белой горизонтальной полосой на животе. Левая верхняя сторона анорака также украшена логотипом-катраном.

Розыгрыш мерча будет проводиться на сайте БК FONBET.

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