Фонд «Пари и побеждай» и ФК «Чайка» открыли тренировки для детей с инвалидностью

В Ростове-на-Дону запускаются тренировки по адаптивному футболу, доступные для всех желающих. Организацией тренировок займутся команда ФК «Чайка» и БФ «Пари и побеждай».

Первая открытая инклюзивная футбольная тренировка состоялась 29 ноября, а 1 декабря игроки «Чайки» из города Песчанокопское выйдут на домашний матч с «Уралом» в футболках с логотипом фонда в поддержку проекта.

Занятия проводятся для детей в возрасте от 9 до 14 лет с расстройствами аутического спектра, синдромом Дауна, психоневрологическими заболеваниями и задержками умственного развития. Всю необходимую инфраструктуру для тренировок предоставляет футбольный клуб. Благодаря проекту дети занимаются в комфортных условиях, приспособленных под их нужды.

«Футбол не просто популярная игра, это еще и невероятная объединяющая сила. Вы же видели, как даже незнакомые люди на трибунах радуются и обнимаются после гола любимой команды. Вот и мы надеемся, что наш проект поможет нам всем, условно говоря, «обняться» и сделать большой шаг в развитии инклюзивного спорта в регионе», — поделился Глеб Рыбальченко, коммерческий директор футбольного клуба «Чайка».

Проект направлен на реализацию потенциала, укрепление здоровья и социализацию детей с инвалидностью. Занятия проводятся под руководством опытных тренеров, которые прошли специальную подготовку для работы с детьми с особыми потребностями.

«Есть такое футбольное выражение: в одиночку матчи не выигрываются. Мы уверены, что футбол как командная игра поможет детям развить навыки общения, улучшить физическое состояние и даст огромное количество положительных эмоций. Мы давно дружим с регионом. Ростов-на-Дону — очень важный город для нас, поэтому мы с радостью готовы развивать здесь наши инклюзивные проекты», — поделилась Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Тренировки проходят в двух локациях: ФОК «Суворовский», который находится по адресу: ул. Платона Кляты, д. 9, и в школе № 42 по адресу: ул. Леваневского, д. 34. Записаться на занятия можно, позвонив по телефону +7 928 178 98 80.

В мае букмекерская компания PARI объявила о запуске благотворительного фонда «Пари и побеждай». Главная миссия фонда — сделать спорт двигателем социальных изменений, объединив вокруг него команду неравнодушных героев, способных помочь людям. Организация развивает благотворительные инициативы в различных регионах России, в том числе в Ростовской области — одном из важнейших субъектов для реализации инклюзивных проектов.