Форвард «Акрона» Понсе рассказал, почему не будет получать паспорт России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе объяснил, почему не планирует получать российский паспорт.

«У меня уже три паспорта — не получится получить четвертый! Если бы была возможность, я бы попробовал. Но у меня уже есть паспорта Венесуэлы, Колумбии, а скоро получу испанский», — цитирует Понсе Metaratings.ru.

Понсе выступает в России с 2018 года. Он представлял такие команды, как «Анжи», «Ахмат», «Ротор», а сейчас венесуэлец является игроком «Акрона». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 9 игр за тольяттинский клуб в первой лиге и отметился 2 голами.

На данный момент «Акрон» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 14 очков за 9 матчей.