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Сегодня, 19:17

Форвард «Енисея» Канаплин ударом через себя от перекладины забил «Волгарю»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Енисея» Александр Канаплин забил в ворота «Волгаря» в матче 6-го тура первой лиги.

На 27-й минуте 22-летний форвард принял мяч на грудь в штрафной площади хозяев и ударом через себя от перекладины сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Канаплин выступает за красноярцев с 2021 года. В текущем сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 6 матчах первой лиги.

Футбол
ФК Волгарь
ФК Енисей
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 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
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 Химки 6 3 0 3 7-7 9
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 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
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 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
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 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
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19.08 17:00
Шинник – Кубань
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Сокол – Химки
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20.08 10:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 - : -
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 - : -
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 - : -
20.08 18:00
Родина – Алания
 - : -
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КАМАЗ – Арсенал
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