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Сегодня, 19:17

Форвард «Родины» Калмыков назвал цели команды на следующий сезон

Алина Савинова
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Форвард «Родины» Амур Калмыков рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Цель «Родины» на следующий сезон — попасть в призы? Призы в первой лиге, думаю, никому не важны. Важно выходить. Четвертое место, третье место это тоже призы, но не дают права выступить в премьер-лиге. Поэтому первое-второе место и РПЛ. Каждый год говорят: «Вот, те спустились». «Торпедо», «Химки», посмотрим. Мы показали, что можем со всеми играть. Проблем не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Калмыкова.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Родина» по сумме двух матчей уступила «Пари НН» (2:3). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-rodiny-kalmy-kov-nazval-tseli-komandy-na-sleduyushhij-sezon/
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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