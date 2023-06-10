Форвард «Родины» Калмыков назвал цели команды на следующий сезон

Форвард «Родины» Амур Калмыков рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Цель «Родины» на следующий сезон — попасть в призы? Призы в первой лиге, думаю, никому не важны. Важно выходить. Четвертое место, третье место это тоже призы, но не дают права выступить в премьер-лиге. Поэтому первое-второе место и РПЛ. Каждый год говорят: «Вот, те спустились». «Торпедо», «Химки», посмотрим. Мы показали, что можем со всеми играть. Проблем не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Калмыкова.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Родина» по сумме двух матчей уступила «Пари НН» (2:3). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге.