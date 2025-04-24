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Сегодня, 12:54

Форвард «Сочи» Мелешин получил разрыв передней крестообразной связки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Мелешин.
Фото ФК «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Павел Мелешин из-за травмы выбыл на долгий срок, сообщает пресс-служба клуба.

21-летнему форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Теперь ему предстоит операция и длительное восстановление.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.

В текущем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Сочи»
4
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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